





YÜKSEK MAHKEME'DEN DE RET KARARI ÇIKARSA İADE EDİLECEK

Bozkır, Ukrayna Devlet Göç İdaresi'nde sığınma talebinin reddedilmesinin ardından Kiev Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da kabul edilmeyince temyize başvurmuştu. Bozkır'ın Kiev Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi'ndeki itirazı da reddedildi.