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    • 06.10.2020 14:32
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    Son dakika: 'de terör örgütü 'nın kullandığı mağara kullanılamaz hale getirildi

    Son dakika haberine göre Milli , 'nin ilçesi hudut hattında terör örgütü mensuplarınca kullanılan 4 odalı bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

    AA
    PKK'nın kullandığı mağara yerle bir edildi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

    Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara kullanılamaz hale getirildi