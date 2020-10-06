Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.





Hem sınır ötesinde hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.



Hakkâri/Şemdinli hudut hattında Kahraman Komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi. pic.twitter.com/3QZIzCRbzb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2020

Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.



