İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok suçtan sabıkası bulunan İ.Ö. isimli şüphelinin doğu İlleri üzerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Ekipler 4 ay süren teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu maddeyi İstanbul'a getirecek aracı belirledi.