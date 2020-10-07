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    • 07.10.2020 09:58
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    Son dakika: /'nin Bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, / silahlı terör örgütünün bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    İHA
    FETÖ'nün bakanlık yapılanmasına operasyon
    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve/veya Bank Asya'da örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesap artışı yaparak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil oldukları anlaşılan 3'ü aktif, 2'si emekli, 12'si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi..
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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ/PDY'nin Bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına operasyon