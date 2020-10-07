Mars dünyadan görünecek mi? Mars ne zaman görünecek? Gökyüzünde gezegenlerin hareketiyle muhteşem görüntüler meydana geliyor. Nadir de olsa yaşanan anlar hem fotoğraflanıyor hem de izleniyor. NASA'nın açıklamasına göre Mars gezegeni dünyaya en yakın konumuna gelecek. Kızıl gezegeni görüntülemek isteyenler Mars dünyadan görünecek mi? Mars ne zaman görünecek sorularına yanıt arıyor.

MARS DÜNYADAN GÖRÜNECEK Mİ?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars'ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars'ın dolunayla karıştırabileceğini söyledi.