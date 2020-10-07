Mars dünyadan görünecek mi? Mars ne zaman görünecek? Gökyüzünde gezegenlerin hareketiyle muhteşem görüntüler meydana geliyor. Nadir de olsa yaşanan anlar hem fotoğraflanıyor hem de izleniyor. NASA'nın açıklamasına göre Mars gezegeni dünyaya en yakın konumuna gelecek. Kızıl gezegeni görüntülemek isteyenler Mars dünyadan görünecek mi? Mars ne zaman görünecek sorularına yanıt arıyor.
MARS DÜNYADAN GÖRÜNECEK Mİ?
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars'ın dünyaya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı. NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars'ın dolunayla karıştırabileceğini söyledi.
Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek.
NASA'nın açıklamasına göre, Mars gezegeni her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.
Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi.
Mars'ın Dünya'ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.
MARS DÜNYA ARASINDAKİ MESAFE
Mars'ın Dünya'ya En Yakın Mesafesi: Dünya ile Mars'ın birbirlerine en yakın oldukları mesafe, iki gezegenin yörüngesinin de eliptik olmasından dolayı tek bir konumdur.
En yakın konumda, Mars'ın Dünya'ya uzaklığı 55 milyon kilometredir.
Mars'ın Dünya'ya En Uzak Mesafesi: Mars'ın Dünya'ya en uzak olduğu mesafe, iki gezegenin Güneş'in zıt yönlerinde oldukları zamanki konumdur.
En uzak konumda, Mars'ın Dünya'ya uzaklığı 401 milyon kilometredir.
MARS ÖZELLİKLERİ
Mars, Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithafen adlandırılmıştır. Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için "Kızıl Gezegen" de denir.
İnce bir atmosferi olan Mars gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yerbenzeri gezegendir. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'nınkine çok benzer. 2 adet uydusu bulunmaktadır.
Mars'taki Olimpos Dağı (Olympus Mons), Güneş Sistemi'nde bilinen en yüksek dağdır ve Marineris Vadisi (Valles Marineris) adı verilen kanyon en büyük kanyondur. Ayrıca Haziran 2008'de Nature dergisinde yayımlanan üç makalede açıklandığı gibi, Mars'ın kuzey yarımküresinde 10.600 km uzunluğunda ve 8.500 km genişliğindeki dev bir meteor kraterinin varlığı saptanmıştır. Bu krater, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük meteor kraterinin (Ay'ın güney kutbu kısmındaki Atkien Havzası) dört misli büyüklüğündedir.