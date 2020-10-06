Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre "Ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir." denildi.
İşte 7 Ekim hava durumu:
MARMARA
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
BURSA 16°C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 30°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla batı çevreleri parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
MANİSA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 31°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 31°C
Az bulutlu
RİZE 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 25°C
Az bulutlu
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 26°C
Az bulutlu
VAN 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık