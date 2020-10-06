EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



MANİSA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu