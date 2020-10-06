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    • 07.10.2020 00:52
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    Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat | 7 Ekim

    tarafından yapılan açıklamaya göre "Ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra , , , , Van ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir." denildi.

    Meteoroloji'den kritik uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre "Ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir." denildi.

    İşte 7 Ekim hava durumu:

    MARMARA
    Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    BURSA 16°C, 34°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL 19°C, 30°C
    Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla batı çevreleri parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 18°C, 31°C
    Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ 22°C, 30°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

    MANİSA 18°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA 15°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 19°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

    ANTALYA 24°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

    HATAY 18°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 14°C, 30°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 14°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 13°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 14°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

    SİVAS 6°C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 11°C, 31°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 16°C, 33°C

    Az bulutlu

    KASTAMONU 8°C, 31°C

    Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 22°C, 28°C

    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 12°C, 31°C

    Az bulutlu

    RİZE 16°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 17°C, 25°C

    Az bulutlu

    TRABZON 18°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 2°C, 15°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 3°C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 9°C, 26°C

    Az bulutlu

    VAN 8°C, 18°C

    Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 13°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 16°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 16°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 19°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat | 7 Ekim HAVA DURUMU