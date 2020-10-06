Kapalı Maraş nerede? KKTC Kapalı Maraş neden kapatıldı? İşte haritası...

1974 yılından bu yana kapalı olan Kapalı Maraş'a dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. KKTC ve Türkiye görüşmesinin ardından Kapalı Maraş nerede sorusunun yanıtı merak ediliyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın perşembe günü açılacağını söyledi. Tatar, 'Somut adım atıyoruz, fiilen çalışmasını başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde başlatacağız. Halkımız sahilden istifade edecek' dedi. Peki, KKTC Kapalı Maraş neden kapatıldı? İşte merak edilenler...
İşte haritadaki yeri...
KAPALI MARAŞ NEREDE?
Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.
1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.
Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.