Kapalı Maraş nerede? KKTC Kapalı Maraş neden kapatıldı? İşte haritası...

1974 yılından bu yana kapalı olan Kapalı Maraş'a dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. KKTC ve Türkiye görüşmesinin ardından Kapalı Maraş nerede sorusunun yanıtı merak ediliyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın perşembe günü açılacağını söyledi. Tatar, 'Somut adım atıyoruz, fiilen çalışmasını başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde başlatacağız. Halkımız sahilden istifade edecek' dedi. Peki, KKTC Kapalı Maraş neden kapatıldı? İşte merak edilenler...

İşte haritadaki yeri...

KAPALI MARAŞ NEREDE?

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.