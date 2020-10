Her yerde aranıyordu! Kovalamaca sonucu yakalandı

Karaman'da 2017 yılında işlediği 'Çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli yağma' suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Ertuğrul Say (26), polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.



Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılında işlediği 'Çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli yağma' suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası ve 6 aydır hakkında yakalama kararı bulunan Ertuğrul Say'ın, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine saat 10.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören Say, koşarak kaçmaya başladı. Ara sokaklarda yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından Say, yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Say, emniyetteki işlemlerinin ardından M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.