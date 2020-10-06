Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar geliyor... FETÖ talimatı ByLock'tan verdi: Can Dündar'ın ihaneti kozmik belgelerde FETÖ'den örgüt üyelerine intihar emri Ege Ordu Komutanı Ali Sivri'nin Emir subayı 17 FETÖ elamanını 3 bin 308 defa aramış!