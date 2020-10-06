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    • 06.10.2020 09:33
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    Son dakika: Ankara'da operasyonu: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA
    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı