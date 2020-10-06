Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüs hava yoluyla işte böyle bulaşıyor! 2 metrelik sosyal mesafe...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 679 bin 644 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 215 bin 32'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 940 bin 499 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 773'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 862 bin 158'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 844 olarak rapor edildi.