Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüs hava yoluyla işte böyle bulaşıyor! 2 metrelik sosyal mesafe...

CDC'nin resmi sitesinde yayımlanan güncellemede, Covid-19'un kapalı mekanlarda 2 metreden uzaktaki kişilere de sınırlı şekilde hava yoluyla bulaşabildiği uyarısı yapıldı.
Kılavuzda, "Şarkı söyleme veya spor yapma gibi ağır nefes alma gerektiren aktivitelerin yapıldığı havalandırması zayıf kapalı alanlar virüs taşıyan parçacıkların havada birikmesine katkıda bulunabilir" ifadelerine yer verildi.
DAHA ÖNCE GERİ ÇEKMİŞTİ
CDC, 18 Eylül'de yayımladığı güncellemede, Covid-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasını ''yanlışlıkla paylaşıldı" diyerek geri çekmişti.
Söz konusu güncellemede, ''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer verilmişti.
CDC, "yanlışlık" olduğunu belirttiği güncellemeyi kaldırmakla, 24 Ağustos'ta yayımladığı tartışmalı Covid-19 kılavuzu versiyonuna dönmüş, onda da virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Covid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı yönündeki açıklaması sağlık uzmanlarının yoğun tepkisini çekmişti.
Yine geçen ay New York Times'in yayımladığı haberde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Covid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Covid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 679 bin 644 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 215 bin 32'ye ulaştığı bildirildi.
GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR
Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 940 bin 499 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 773'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 862 bin 158'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 844 olarak rapor edildi.
Peru'da vaka sayısı 829 bin 999 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 834 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 809 bin 728'e ulaşırken can kaybı ise 21 bin 468 olarak açıklandı.
AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 852 bin 838, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 225 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 624 bin 274'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 299'a yükseldiği aktarıldı.