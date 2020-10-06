Swinger nedir? Swinger ne demek? Swinger kelime anlamı nedir? Yapılan operasyonlarla sık sık gündeme gelen Swinger kelimesine arama motorlarında yanıt aranıyor. Adana merkezli 11 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından swinger nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
11 İLDE OPERASYON!
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.
SWINGER NEDİR?
Swing fiilinin birinci anlamı Oxford ve diğer İngilizce sözlüklere göre "sallanmak" anlamına geliyor. Swinger da "sallanan kişi" anlamına geliyor. Ancak günümüzde internette bu kadar aranmasının nedeni bu anlamı değil.
İngilizce argoda Swinger rastgele cinsel ilişkiye giren ya da cinsel ilişkiye girmek için başkalarıyla eş değiştiren kişilere deniyor.