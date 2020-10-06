SWINGER NEDİR?

Swing fiilinin birinci anlamı Oxford ve diğer İngilizce sözlüklere göre "sallanmak" anlamına geliyor. Swinger da "sallanan kişi" anlamına geliyor. Ancak günümüzde internette bu kadar aranmasının nedeni bu anlamı değil.

İngilizce argoda Swinger rastgele cinsel ilişkiye giren ya da cinsel ilişkiye girmek için başkalarıyla eş değiştiren kişilere deniyor.