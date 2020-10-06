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    • 06.10.2020 11:36
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    'den besleme medya 'de skandal sözler: devlet değil aşiret

    Her fırsatta Türkiye karşıtı cephede yer alan , yandaşı 'de yayınlanan bir programda akılalmaz ifadelere imza attı. işgalindeki topraklarını bir bir kurtaran ile ilgili tepki çeken sözler sarf eden Gültekin, "Azerbaycan devlet değil aşiret!" dedi. Gültekin'in bu sözleri, 'Ermeni kanalı değil bizim Halk TV' notuyla da paylaşıldı.

    Skandal sözler: Azerbaycan devlet değil aşiret

    Türkiye'nin desteğini her fırsatta açıkladığı kardeş ülke , 30 yıldır Ermeni işgalinde olan topraklarını kurtarmak için harekete geçti.

    'Besleme medya' 'de ise Türkiye'de üretilen İHA/SİHA'larla sahada destan yazan Azerbaycan'a karşı tepki çeken ifadeler kullanıldı.


    TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: BİR KERE AZERBAYCAN DEVLET Mİ?
    'İki Bakış İki Yorum' isimli programa katılan gazeteci , kardeş Azerbaycan için "Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demeokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" dedi.

    ERMENİ KANALI DEĞİL HALK TV!
    Gültekin'in bu sözleri, 'Ermeni kanalı değil bizim Halk TV' notuyla da paylaşıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altında tepkilerini dile getirdi.

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