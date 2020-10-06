Dorock XL ile ilgili yeni gelişme! Kayyum atandı!

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dorock XL isimli mekânın giriş kapısında meydana gelen çalışanların ayağa kalkmadıkları için darp edildiği ancak arkasından şantaj çıkan olaylar silsilesine bir yenisi daha eklenmiş, 4'ü eğlence merkezi çalışanı toplam 5 kişiye attığı tokat görüntüleri ile gündeme gelen Şahin Şeker, Avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçları kapsamında Dorock XL mekânının sahibi Münir Atamer çalışanlar Gaye Akıl ve Özcan Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



7 AY BOYUNCA KİRA ÖDEMESİ YAPMADI

Savcılığa sunulan dilekçede, Şahin Şeker'in oğlu olan Doğan Şeker'in iş hayatına atılmak üzere babasına ait Beşiktaş ilçesindeki iş yerlerinin kiraya verileceğini öğrendiği için, Münir Atamer ile tanıştığı anlatılmış, Doğan Şeker ise ortaklık kapsamında şirkete 20 milyon lira para yatırmıştı. Münir Atamer'in parası olmadığı gerekçesiyle 3 milyon para yatırdığı anlatılan dilekçede, söz konusu olayın yaşandığı işletmenin de piyasanın altında 45 bin lira bedel karşılığında kiraya verdiği belirtilmiş, ancak işletmenin faaliyette olduğu yedi ay boyunca tek bir kira alacağını tahsil edilemediği daha sonrasında ise farklı gerekçelerle maddi zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

'3,5 MİLYON VER GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMAYALIM'

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Şahin Şeker'in çalışanları tokatlama videosunun 50 gün sonra piyasa sürüldüğünü nedeninin ise videonun medyaya sızdırılmaması için para talebinde bulundukları olduğunu söyledi. Videonun nasıl servis edildiği şikâyet dilekçesinde şu şekilde anlatılmıştı; 'Münir Atamer, güvenlik kamerasına ait görüntüleri basına sızdırmama konusunda müvekkillerden şantaj ile para talep etmiştir. Olaydan yaklaşık 40 gün sonra yani 20 Mayıs 2019 tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir otelde Doğan Şeker ile birlikte Münir Atamer, Nihat Yıldız, Çağdaş Çelik ve Ali Cem Alıcı'nın katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantı sırasında görüntülerin tarafımıza iade edilmesi için 3,5 milyon ödenmesi talebinde bulundular ancak teklif Şeker ailesi tarafından kabul edilmeyince söz konusu görüntüler Twitter üzerinden basına yayılmak suretiyle olay organize bir şekilde bambaşka yöne çekilmeye çalışılmıştır.'



ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Savcılık iki tarafında iddialarına yönelik soruşturmasına devam ederken Doğan Şeker ve Münir Atamer'in ortaklaşa kurduğu şirketle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doğan Şeker avukatı Ali Cem Aracılığı ile İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak şirkete Kayyum atanması talebinde bulundu. Mahkeme yapılan yargılamada her iki tarafında beyanları alındığında aralarında ciddi tartışma ve uyuşmazlıklar bulunduğu ortakların güvenlerinin zedelendiği için şirketin işleyemez hale geldiği kanaatine vararak kayyum atanmasına karar verdi. Kararın ardından Münir Atamer Beşiktaş'ta bulunan söz konusu mekanı tahliye etti. Taraflar arasında Ticaret mahkemesindeki dava devam ediyor.