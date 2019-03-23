İstanbul Beşiktaş'taki Dorock XL Bar'a giden kadın müşterinin barın özel güvenliği tarafından darp edildiği iddiası, büyük tepki çekti. Kadın müşterinin darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından mekan sahibi olaya karışan çalışanlarından birinin işten çıkarıldığını açıkladı. Hatta mekan sahibi, yardım kuruluşlarına kadın müşteri adına bağışta bulunacağını belirtti.

Ancak şiddet olayına tepki dinmedi. Günler öncesinden mekanda sahne almak için anlaşan Kalben ve Nil Karaibrahimgil, şiddeti protesto etmek için sosyal medyada Dorock XLdaki konserlerini iptal ettiklerini duyurdu.