



Görüntülerin ortaya çıkması ile büyük tepki çeken olay 10 Nisan 2019 akşamı Beşiktaş'taki Dorock XL adlı eğlence mekânında yaşandı. Eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker, olaydan 50 gün sonra gözaltına alınmıştı.

Hürriyet'in haberine göre şirket avukatı Çağdaş Çelik'in yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, tokat atılan 5 kişinin ifadesi alındı."Şahıs yanıma gelir gelmez bana tokat attı" diyen şirket çalışanı Mustafa Demir ifadesinin devamında "Vurduğu sırada bana hitaben 'yapacağın işi s…..m. Adam gibi yönet' dedi" diye konuştu. Enver Doygun isimli ajans sahibi ise "Şahin Şeker, gişede bekleyen Gaye Akıl'a ayağa kalkmasını söyledi. Bunun akabinde bana bir tokat savurdu. Şahıs bu sırada bana 'buradan s….r olup gideceksiniz. Hepinizi öldürtürüm' dedi. Bu sırada Gaye hanıma saldırdı. Araya girmek istediğim esnada yine yüzüme tokatlar savurdu" dedi.