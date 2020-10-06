



ZOR DURUMDA KALDILAR: ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Ses kayıtlarında teröristler Ermeni tarafındaki zor durumu ve çok sayıda can kaybını, Azerbaycanlıların insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmasını konuşuyor ve Ermenilerin bilgileriyle aldatılıp çatışma bölgesine geldikleri için üzüntülerini dile getirdikleri aktarıldı.