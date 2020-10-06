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    • 06.10.2020 18:10
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    Azerbaycan paylaştı: İşte ’ın larda kullandığı teröristlerin ses kaydı

    , ’ın larda kullandığı teröristlerin ses kaydının paylaşımında Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında ve 'den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.

    İHA


    Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, DTX, ülkemize yönelik askeri operasyonlara karışan PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını yakaladığı belirtildi.



    ZOR DURUMDA KALDILAR: ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
    Ses kayıtlarında teröristler Ermeni tarafındaki zor durumu ve çok sayıda can kaybını, Azerbaycanlıların insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmasını konuşuyor ve Ermenilerin bilgileriyle aldatılıp çatışma bölgesine geldikleri için üzüntülerini dile getirdikleri aktarıldı.
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