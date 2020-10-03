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    • 03.10.2020 22:39
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    Gardaş vurdu, aciz durumda kaldı: Çok fazla zayiatımız var

    ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, Ermenistan tarafında panik havası devam ediyor. , halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu ifade etti.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka seslendi. Ermenistan ve Rus basınında geniş yer alan konuşmasında Paşinyan, Azerbaycan'a karşı direnmekte olduklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını belirtti.



    OLDUKÇA GERDİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ!
    Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Rusça, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmada Paşinyan'ın oldukça gergin olduğu gözlemlendi.



    ACİZ DURUMLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
    Başbakan Paşinyan, "Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor" diyerek aciz durumlarını gözler önüne sererken, ''siviller öldürülüyor'' yalanını da tekrarladı.
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