



ACİZ DURUMLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Başbakan Paşinyan, "Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor" diyerek aciz durumlarını gözler önüne sererken, ''siviller öldürülüyor'' yalanını da tekrarladı.



