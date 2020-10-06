Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz." ifadesini kullandı.







Kıbrıs Türk'ü için gece gündüz çalıştıklarını belirten Fuat Oktay şunları kaydetti:



1- Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz.







2- KKTC'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik, KKTC'ye Toroslardan CAN SUYU akışı yeniden başladı. Hayırlı uğurlu olsun.



İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın o paylaşımı;





Kıbrıs Türkü için gece gündüz çalışıyoruz.

1⃣ Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz.

2⃣ KKTC'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik,

KKTC'ye Toroslardan CAN SUYU akışı yeniden başladı.

Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/tPgy2Jgm1H — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 6, 2020