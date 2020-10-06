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    • 06.10.2020 18:24
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "" mesajı: Hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "" bölgesinin hukuka uygun bir şekilde açılacağını bildirdi.

    Fuat Oktay'dan Kapalı Maraş mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz." ifadesini kullandı.



    Kıbrıs Türk'ü için gece gündüz çalıştıklarını belirten Fuat Oktay şunları kaydetti:

    1- Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel 'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz.



    2- 'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik, KKTC'ye Toroslardan CAN SUYU akışı yeniden başladı. Hayırlı uğurlu olsun.

    İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın o paylaşımı;


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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Kapalı Maraş" mesajı: Hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz