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    • 05.10.2020 10:48
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    'ndan KK'ya kayyum desteği: Terör destekçisi 'e kalkan oldu

    ile DEVA Partisi'nin ardından da KK'lı 'in tutuklanmasıyla belediyeye kayyum atanmasını sindiremedi. HDP'li başkanların teröristlere yataklık yapmasını görmezden gelen Davutoğlu,"Yönetemediklerini gasbetmeyi tercih ediyorlar.  İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar. Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye kayyum desteği

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen hafta 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan için tutuklanma kararı çıktı.

    Tutuklanan 'li Ayhan Bilgen için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'nın tutuklanma kararı sonrası Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı.

    Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından Başkanvekili olarak görevlendirildi.

    KILIÇDAROĞLU İLE BABACAN'DAN SONRA DAVUTOĞLU'NDAN DA TEPKİ
    da ile DEVA Partisi'nin ardından, Ayhan Bilgen'in tutuklanmasıyla belediyeye kayyum atanmasını eleştirdi.

    İktidarın, yalnızca kendilerinden olana "yaşam hakkı" tanıdığını savunan Ahmet Davutoğlu, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin ise şu yorumu yaptı:

    Yönetemediklerini gasbetmeyi tercih ediyorlar. İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar. Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı.

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