Terör örgütlerine karşı devam eden kararlı operasyonlarda Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin TKP/ML TİKKO üyesi olduğu açıklanırken, teröristlerin birinin kırmızı birinin de turuncu listede olduğu belirtildi.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı", birinin "Turuncu" kategoride olduğu tespit edildi.

Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda KIRMIZI kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım

Kaçış yok! Ya teslim Ya ... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu İki çizik daha İstihbarat Operasyon Sonuç Kahramanlarımız sağolsun