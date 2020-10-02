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    • 02.10.2020 10:32
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    eylemleri soruşturması kapsamında 17 kişi tutuklandı!

    Son dakika haberi... eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

    Savcı, ifade işleminin ardından zanlıların tamamını tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

    Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Nazmi Gür, , , Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün tutuklandı.

    Sırrı Süreyya Önder, ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    , eski Eş Genel Başkanları ve Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.

    OTURMA EYLEMİ YAPTILAR!

    Dün, HDP grubu, Kobani operasyonları kapsamında partilerine yönelik gözaltı operasyonlarına tepki olarak TBMM'nin açılış oturumuna katılmamıştı...

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