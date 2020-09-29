'VATANDAŞ İÇİN ÇALIŞANA OYUMU VERİRİM'

Kahramanlar semtinde esnaf olduğunu dile getiren Ali Kesici (45), belediye başkanı olarak seçilen kişilerin halk için çalışması gerektiğini ifade ederek, "Dere yükseldiği zaman çöpler birikiyor, sular çekildiğinde ise kalan çöpler temizlenmiyor. Çamur gibi kalıyor, balçık oluyor. Dolayısıyla bu kalan balçık koku yapıyor. Normalde arabam ile gidip gelsem de bu yolu her kullandığımda kokusunu duyuyorum. Bu durumdan çevrede yaşayan vatandaşlar olarak rahatsızız. Sivrisinek de çok oluyor. Temizlenirse, çevre için insanlar için çok önemli. Maskeyi kendimizi korumak için takıyoruz ama çevremiz pis olursa bu aldığımız önlemlerin de bir faydası olacağını düşünmüyorum. Seçilen kişilerin halk için çalışması lazım. Zamanında İzmir Körfezi çok kötü durumdaydı Ahmet Piriştina yaptı ben de oyumu verdim. Yapana da veririm" dedi.