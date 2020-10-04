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    • 04.10.2020 16:03
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    Son dakika: duyurdu! su 'daki Cebrail'i işgalden kurtardı

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada " güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan su, bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullandı.

    AA

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada " güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan su, bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullandı.

    Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." ifadelerine yer verildi.

    ALİYEV'DEN AÇIKLAMA
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

    Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Azerbaycan ordusu Karabağ'daki Cebrail'i işgalden kurtardı