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    • 04.10.2020 19:30
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    Başkanı 'tan Gence'ye kalleşçe saldıran 'a sert tepki gösterdi: "Karabağ ’ındır"

    () Başkanı , "’ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırı, ’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir." ifadelerini kullandı. Azerbaycan ’na muvaffakiyetler diliyen Şentop, "Karabağ Azerbaycan’ındır" dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Gence'ye kalleşçe saldıran Ermenistan'a sert tepki gösterdi: Karabağ Azerbaycan’ındır
    Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'ın 'ın Gence şehrine yaptığı kalleş saldırıya sert tepki gösterdi.

    ERMENİSTAN'IN HUKUK TANIMAZ VE İŞGALCİ TAVRININ SON ÖRNEĞİ
    Şentop açıklamasında, "Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan 'na muvaffakiyetler diliyorum"

    "KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"
    Başkanı Mustafa Şentop, "Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi.


    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un o paylaşımı;
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