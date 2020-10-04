TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Gence'ye kalleşçe saldıran Ermenistan'a sert tepki gösterdi: Karabağ Azerbaycan’ındır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence şehrine yaptığı kalleş saldırıya sert tepki gösterdi.
ERMENİSTAN'IN HUKUK TANIMAZ VE İŞGALCİ TAVRININ SON ÖRNEĞİ
Şentop açıklamasında, "Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum"
"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un o paylaşımı;
ERMENİSTAN'IN HUKUK TANIMAZ VE İŞGALCİ TAVRININ SON ÖRNEĞİ
Şentop açıklamasında, "Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum"
"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un o paylaşımı;
Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 4, 2020
Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum.
Karabağ Azerbaycan'ındır.