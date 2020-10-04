TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Gence'ye kalleşçe saldıran Ermenistan'a sert tepki gösterdi: Karabağ Azerbaycan’ındır

Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir.



Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum.



Karabağ Azerbaycan'ındır.