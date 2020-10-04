



Azerbaycan ordusu, mevziye Azerbaycan bayrağı dikti.

CEBRAİL DE İŞGALDEN KURTARILDI

MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullandı.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." ifadelerine yer verildi.