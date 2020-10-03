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    • 04.10.2020 00:49
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    Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 kurtarıldı

    Libya Kızılayı Misrata Şubesinin hesabından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri 'in kontrolünde bulunan Sirte kentinde mahsur kalan 2 nin kurtarılarak, 'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği bildirildi

    Libya'dan sevindiren haber!

    Libya Kızılayı Misrata Şubesinin hesabından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri 'in kontrolünde bulunan Sirte kentinde mahsur kalan 2 nin kurtarılarak, 'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği bildirildi.

    LİBYA KIZILAYI VE İHH'NIN ORTAK ÇABASIYLA KURTARILDILAR
    Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri () Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

    DURUMLARI İYİ
    Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

    İşçilerin aileleriyle görüştürüldüklerini dile getiren Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.

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