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    • 04.10.2020 22:29
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    Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: ve 'e saldırdı!

    Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “ Mengeçevir’e füze atışı yaptı. şehrine de top atışı ile saldırdı, yaralılar var” açıklamasını yaptı.

    Ermenistan Mingeçevir ve Terter'e saldırdı!

    ordusu, Azerbaycan'ın kentine füze saldırısı düzenledi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

    YARALILAR VAR
    Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

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    Haberler Güncel Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan Mingeçevir ve Terter'e saldırdı!