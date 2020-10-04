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    • 04.10.2020 22:54
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    Avrupa Birliği'nden ve 'a müzakere çağrısı

    Avrupa Birliği (), ve 'a ve müzakere çağrısında bulundu. "Sivil can kayıplarındaki artış kabul edilemez." ifadesini kullanan AB Dış İlişkiler ve ların bir an önce durması gerektiğini söyledi.

    AA
    AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

    Avrupa Birliği (), ve 'a ve müzakere çağrısında bulundu.

    AB Dış İlişkiler ve , sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, her iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla bu hafta sonu telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

    "SİVİL CAN KAYIPLARINDAKİ ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"
    "Sivil can kayıplarındaki artış kabul edilemez." ifadesini kullanan Borrell, Dağlık Karabağ'daki ların bir an önce durması gerektiğini yazdı.

    Borrell, iki ülkenin acilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanlarının eşliğinde müzakerele başlaması gerektiğini ifade etti.

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    Haberler Güncel Avrupa Birliği'nden Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı