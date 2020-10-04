5 Ekim hangi okullar açılacak? 9,10,11,12. sınıflar okula gidecek mi? Pazartesi hangi sınıflar açılacak?

Pazartesi hangi sınıflar açılacak? 5 Ekim hangi okullar açılacak? Liselerde okullara hangi sınıfların gideceği merak ediliyor. Lise öğrencileri için yüz yüze eğitime sayılı saatler kaldı. Öğrenciler ve veliler yarın okula gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Bazı liselerde yüz yüze eğitim başlarken bazı liseler ise kapsam dışına alındı. Peki hangi okullar açılacak? 5 Ekim Pazartesi hangi sınıflar açılacak? 9.10.11.12 sınıflar okula gidecek mi?

HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

Açılacak okullar sadece liseler olacak. Tüm liseler açılmayacak yalnızca belirtilen karar kapsamına giren liselerde öğrenciler okula gidecek. İşte, o okullar: