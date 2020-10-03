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    • 03.10.2020 13:14
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    'da 9 ton nin ele geçirildiği operasyon kamerada

    Son dakika haberi... 'de bulunan otoparkta çadır kurup depoladıkları leri, daha sonra tekellerde piyasaya sürdükleri tespit edilen gruba yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 9 ton 684 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    DHA
    İstanbul'da yakalandı! Tam 9 ton
    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda 'de bulunan otoparktaki çadırda, 1'er litrelik şişelerde sahte alkollü içki depolandığı, daha sonra da Fatih ve Bağcılar gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, otopark ve ilçelerdeki tekel bayilerine eş zamanı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 ton 684 litre ele geçirilerek el konuldu. Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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    Haberler Güncel İstanbul'da 9 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kamerada