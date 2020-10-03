Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.



Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;



Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2020





