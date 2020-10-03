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    • 04.10.2020 00:08
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    Son dakika: Başkan 'dan için taziye mesajı

    Başkan , Twitter hesabından "’ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, ve Başkanı ’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu.

    Başkan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden için taziye mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan paylaşımında, "'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, ve Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;



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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı