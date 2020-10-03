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    • 03.10.2020 23:41
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabı Twitter üzerinden yerli aşı ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. "Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız tarafından destekleniyor. Türkiye’nin gücü bilimde." dedi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabı Twitter üzerinden yerli aşı ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. "Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde." dedi.

    MİLLİ AŞIYA DAHA YAKINIZ
    mızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.

    Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) @tusebgovtr tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde.

    TÜSEB'in@tusebgovtr desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi Faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması