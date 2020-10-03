Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yerli aşı ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde." dedi.

MİLLİ AŞIYA DAHA YAKINIZ

Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.

Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) @tusebgovtr tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde.

TÜSEB'in@tusebgovtr desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi Faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.