Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı Hakkın Rahmetine kavuştu.

92 yıllık ömrünü Kur'an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem Fırıncı bugün saat 10.40 itibariyle Rahmet-i Rahmana kavuştu.



CENAZE BİLGİSİ

Mehmet Fırıncı'nın cenaze namazı, yarın öğle sonra Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.





Acı haberi Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan sosyal medya hesabından da paylaştı.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Mehmet Fırıncı geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

DURUMU CİDDİYDİ

"Rahatsızlığı nedeniyle 30.09.2020 saat 22:00 de acil anjio yapılmış, kalbi besleyen ana büyük damarın tıkalı olduğu görülmüş, müdahalede tıkalı damar açılmış, iki adet stent takılmıştır. Ancak kalpteki hasarın büyük olduğu görülmüş, ilave olarak akciğer ve böbrek fonksiyonlarında yetersizlik de mevcutu.

Bu nedenle Fırıncı ağabeyimiz solunum cihazına bağlanmış olup ayrıca kalp akciğer pompası desteğine ve diyaliz cihazına bağlı olarak tedavisine devam ediliyordu.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu. "





