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    • 04.10.2020 00:17
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    Son dakika: kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığınca, 'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma birlikleri ve destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Ağrı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında, bağlı ve (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Açıklamada, böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında gün içinde 'da 3, Ağrı'da ise 3 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ağrı kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi