İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.





Yıldırım 3️⃣ Operasyonu kapsamında;

Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3️⃣ terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. + — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 3, 2020

Açıklamada, böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında gün içinde Diyarbakır'da 3, Ağrı'da ise 3 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.