ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ormanlık alanda ölü olarak bulunan sonrasında intihar ettiği söylenen Gülay Uygun'un ölümü de Aleyna Çakır'ın ölümü kadar sır olarak kaldı. Eğer ölmemiş olsaydı o da davada ifade verecekti. 17 Eylül günü ıssız bir arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunan Gülay Uygun o sabah 08:55'te evinden çıktı ve kameraların açısına girdi.