Lise haftalık ders programı nasıl? Meslek lisesi, çok programlı, güzel sanatlar ders programı nasıl? meslek.eba.gov.tr lise haftalık ders programı öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Liselerde yüz yüze eğitim 5 Ekim tarihinde başlayacak. Bazı teorik dersler EBA uzaktan eğitim sistemi üzerinden olacak. Bu nedenle öğrenciler lise haftalık ders programını sorguluyor. İşte meslek lisesi, çok programlı, güzel sanatlar ders programı!
LİSELERDE DERSLER NASIL OLACAK?
05 Ekim 2020 tarihinden itibaren Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinde yüz yüze eğitime başlanacaktır.
Buna göre;
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan "Çerçeve Öğretim Programları" içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin "Bilgi" kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile "Beceri" kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde teorik dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile uygulamalı dersler ise yüz yüze verilecektir.
Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.
Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacaktır.
Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımlarının yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımlarının ise uzaktan eğitim yoluyla verilmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecektir.
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılması, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
HANGİ LİSELER OKULA BAŞLAYACAK?
Bakan Ziya Selçuk'un ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, "5 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır" denildi.
DERSLER 30 DAKİKA OLACAK
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.