Meslek lisesi, çok programlı, güzel sanatlar ders programı nasıl? meslek.eba.gov.tr lise haftalık ders programı!

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin "Bilgi" kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile "Beceri" kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde teorik dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile uygulamalı dersler ise yüz yüze verilecektir.

Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacaktır.