



Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın çatışma Çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında bulunan, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında olan şahıslar tespit edildi.