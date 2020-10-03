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    • 03.10.2020 13:51
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    Son dakika: AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    AA
    AK Partili vekil Kovid-19'a yakalandı

    AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Gürel, yaptığı açıklamada, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

    Bursa'da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Gürel, şu ifadeleri kullandı:

    "Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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