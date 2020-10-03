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    • 03.10.2020 15:13
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya rest: Ya temizlenir ya da gereğini yaparız

    Son dakika haberine göre, Başkan , , Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Binlerce kişiye istihdam müjdesi veren Başkan Erdoğan, "Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet 13 sulama tesisi, 81 ıslah ve ayrıca halen 2 baraj ve göletin, 15 sulama tesisi ve 5 dere ıslahının inşası sürüyor." dedi. Türkiye içinde yapılan yatırımlardan rahatsız olanlara da sert çıkan Başkan Erdoğan, "Bu kutlu yolda bizimle birlikte yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kinleri ve hasetleri içinde boğulanları da millete havale ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Suriye konusunda da konuşan Erdoğan "Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" dedi.

    Başkan , , Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Açılışını yapacağımız eserlerin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Barajımızın hizmete girmesiyle Amik Ovası, su baskınlarıyla değil, bereketiyle anılacaktır.

    Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında hizmete alınan Tahtaköprü Barajı'nı 9 metre yükselttik. 453 bin dekara çıkarmış olduk. Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır.

    Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık, en kısa sürede inşasına da başlayacağız.



    Sulamasıyla taşkın korumasıyla Hatay'ı her alanda suyun bereketiyle kavuşturuyoruz.

    Bu çerçevede son 18 yılda Hatay'a 3 milyar liralık su yatırımı yaptık.

    Ülkemizin tüm illeri gibi Hatay'ı da kalkındıracağız. Dün Konya'da şehir hastanesinden çevre yoluna kadar bir dizi açılış gerçekleştirdik. Sayısız eseri milletimizin hizmetine sunduk.

    Geçtiğimiz 18 yılı milletimize hizmet ederek geçirdik. Türkiye büyüdükçe uluslararası düzeyde de haklarını savunabilir hala geldi.

    YA TEMİZLENİR YA DA BİZ GİDER KENDİMİZ YAPARIZ
    Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik

    Suriye'den Libya kadar mazlumların yanında yer alırken kendi geleceğimize de şekillendirmeye devam ediyoruz.

    Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız.

    Suriye güven içinde olmadan Türkiye'nin de güven içinde olmayacağını biliyoruz. İdlib'de yeni bir trajedi yaşanmasına neden olacak hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz.

    KİMSE KUSURA BAKMASIN!
    Ülkemizde kendi devletine husumeti ama gayreti haline getirmiş bir kitle var. Bu kesimler az olmalarına rağmen rahatsızlık vericidir. Milli meselelerde düşmanın 5. kolu gibi davranan bu kitleler bu açılışlardan rahatsız oluyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın bu kesimleri rahatsız etmeye devam edeceğiz.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya rest: Ya temizlenir ya da gereğini yaparız