Son dakika: Soma'daki maden faciasına ilişkin davada Yargıtay kararını verdi

YEREL MAHKEME VE İSTİNAFIN KARARI

Davanın 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru ve İsmail Adalı'ya 22,5 yıl, Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, Ertan Ersoy'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme toplam 14 sanığa 22.5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları verirken, şirketin patronu Alp Gürkan'ın aralarında bulunduğu 37 sanığın ise beraatine karar vermişti. Yerel mahkemenin bu kararıyla ilgili istinaf incelemesini yapan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 18 Nisan 2019'da kararı yerinde bulmuş, Can Gürkan'ı ise hakkında hakkında yurt dışı yasağı koyarak tahliye etmişti. İstinaf incelemesinin ardından Yargıtay'a giden dosyanın temyiz incelemesi de tamamlandı.

YARGITAY 4 SANIĞA HER BİR İŞÇİ İÇİN CEZA ÖNGÖRDÜ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanıklardan Can Gürkan, genel müdür Ramazan Dogru, işletme müdürü Akın Çelik ve işletme müdür yardımcısı İsmail Adalı'ya verilen cezayı az bularak, bu sanıklara faciada ölen ve yaralanan her bir işçi için ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Daire, şirketlerin sahibi Alp Gürkan'ın aralarında bulunduğu 37 sanıktan 35'i hakkında verilen beraat kararlarını ise onadı. Yargıtay, sanıklardan Ege Linyit'te çalışan iki kamu görevlisinin beraatini ise bozdu.