Azerbaycan'a saldırı düzenleyen Ermenistan sivil yerleşimleri hedef aldı. Onlarca Azerbaycan Türk'ü saldırılarda hayatını kaybetti. Ermenistan tarafından açılan ateşlerle bozulan ateşkes sonrası Azerbaycan topraklarını işgal etme girişiminde bulunan Ermenistan'a karşı destansı bir mücadeleye başladı. Topraklarını müdafaa ve işgalden kurtarmak adına aldığı savaş hali kararıyla cephede başarı üstüne başarı elde etti. 6 gün gibi kısa bir sürede birçok bölge işgalden kurtarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verirken, Dağlık Karabağ'da devam eden mücadelenin 6'ncı gününde CHP'den skandal bir bildiri yayımlandı. Cihaner'in 'savaşa hayır' mesajı ile paylaştığı bildiride yaşanan mevcut duruma saldırgan tutumu ile sebep olan Ermenistan'a tek bir kınama ve suçlamada bulunulmadığı dikkat çekti. AK Parti hükümetinin yıllardır Karabağ sorununu çözmek adına attığı tüm diplomatik adımların ve girişimlerin görmezden gelindiği bildiride sivil hedef alan Ermenistan yönetimin sergilediği tavra yönelik tek bir kelime edilmediği görüldü.

"VEKALET SAVAŞI İSTEMİYORUZ"

İstanbul CHP İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancoğlu'nun siyasi mentörü olarak bilinen CHP'li İlhan Cihaner'in 'Gelecek İçin Biz' grubu tarafından hazırlanan ve 'Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarını savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda edilemez' denilen metinde şu ifadelere yer verildi: