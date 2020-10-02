İYİ Partili isimler; Türker Öksüz'ün Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alan Merkez Camii'nde kılmasını görmezden geldi ve Öksüz'e hakaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Kars Valisi Türker Öksüz Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı!" derken, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal da; "Kars Valisi, belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!" iddiasında bulundu.

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; kendisine yönelik iftirada bulunan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

KARS BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün, vatandaşlarla beraber Cuma namazı kılmasından rahatsız olan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri şunlar:

İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu. Devleti emanet ettiğimiz valilerin bu çapsızlıkları, devleti de olumsuz etkiliyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan: "Önde namaz kılan devletin valisi! Sanki namaz kılacak camii yok! Fe veylün lil müsallin Ellezine hüm an salatihim sahun Ellezine hüm yüraun Yani diyor ki Yüce Allah: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: "Kars Valisi Türker Öksüz kayyum olarak atandığı Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı! Kars işgal altında mıydı? Özgür iradesi gasp edilen Kars halkı bu vicdansızlığı unutmaz!"

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal: "Belediye'nin çiçeği burnunda kayyumu olan Kars Valisi, Kars halkının iradesinin tecessüm ettiği belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!"

CHP Eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün: "Kars belediyesine atanan kayyumun ilk icraatı 'namaz show' olmuş. O makam gasbedilmiştir.. Hiçbir dua, gasbı aklayamaz.."