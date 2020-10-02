AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Ergezen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"AK Parti'mizin kurucularından, eski Bayındırlık ve İskân Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Zeki Ergezen beyefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Zeki Ergezen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."