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    • 02.10.2020 17:57
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    Başkan Erdoğan'dan için başsağlığı mesajı

    Son dakika haberi... 'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Ergezen için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

    'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı hayatını kaybetti. Başkan , Twitter hesabı üzerinden Ergezen için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
    "AK Parti'mizin kurucularından, eski Bayındırlık ve İskân Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Zeki Ergezen beyefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Zeki Ergezen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Zeki Ergezen için başsağlığı mesajı