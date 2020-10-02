Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2020 12:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2020 12:43
    ABONE OL

    Son dakika: 'nin kurucularından eski bakan vefat etti | Zeki Ergezen kimdir?

    Son dakika haberi... 'nin kurucularından eski Bayındırlık ve , Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti. Ergezen'in cenazesi, memleketi Ahlat'ta toprağa verilecek.

    Eski bakan hayatını kaybetti

    Alınan bilgiye göre, kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, memleketi Ahlat'ta toprağa verilecek.

    'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve 'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

    'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. , 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'nin kurucularından eski bakan Zeki Ergezen vefat etti | Zeki Ergezen kimdir?