Corona virüsten dolayı evinde kendine hobi bulmak isteyenler ya da ekonomik anlamda gelir elde etmek isteyenler solucan gübresi üretimine merak saldı ve popüler iş fikirleri arasında yer aldı. Arama motorları üzerinden en çok araştırılanlar arasında ise solucan gübresi üretim tesisi kurulum maliyeti nedir? Solucan gübresi üretimi nasıl yapılır? Soruları bulunuyor. Solucan gübresi üretimi yapmak isteyenler için bilgiler derledik.
SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ NASIL YAPILIR?
Nelere ihtiyacımız var;
1. Kapalı alan
Solucanların doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı kapalı bir alanda barınması gerekiyor. Eğer bu alan betonarme bir yapıda olursa soğuk ve sıcağa karşı korunaklı olacağı için çok daha elverişli bir üretim sahasına sahip olursunuz. Eğer böyle bir yapıya sahip olma şansınız yoksa izolasyonlu çadır işinizi görecektir.
M2'ye 10 bin Kaliforniya solucanı bırakıyoruz. Bu durumda 100 m2'lik bir kapalı alan 1 milyon solucana ev sahipliği yapabilir.
2. Yerden yüksek üretim havuzları
Üretim havuzları sert plastik olmalıdır. Metal kaplarda solucan beslemek mümkün değildir. En basit olarak aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi su tankını üstten keserek solucan beslemek için kap olarak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki su takının ölçüleri;
(u – g – y) 1.200 mm x 1.000 mm x 1.160 mm
Kaplayacağı alan: 1.20 cm kare
Solucan gübresi
Bu kaba 10 bin Kaliforniya solucanı bırakabilirsiniz. Üretimi mutlaka yerden yüksek kasalarda yapmak zorunda değilsiniz. Eğer zemin betonsa doğrudan beton zeminde uzun yığınlar yaparak solucanları yerde besleyebilirsiniz.
3. Kırmızı Kaliforniya solucanı
Safkan Kaliforniya solucanı satışı yapıyoruz. Buradan sipariş verebilirsiniz.
100 bin adet solucan ile başladığınız varsayımı üzerine hareket edecek olursak;
100 bin adet safkan Kaliforniya solucanı adet olarak bir yıl sonunda 16 katına çıkacaktır.
Bunlar kültür solucanı oldukları için 3 ayda bir sayılarını ikiye katlayacak bir hızla ürerler.
100 bin adet Kaliforniya solucanı bir yıl sonra 1.600.000 adet olur.
SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ KURULUM MALİYETİ NEDİR?
Kapalı alanda solucan gübresi üretecek kişiler için maliyetler değişkenlik gösterebilir. Tesisin bulunduğu konum, binanın kirası gibi giderler bölgesel farklılık gösterebiliyor. Bunun yanında üretim havuzunda yapılacak olan solucan gübresi üretimi için ortalama bir maliyet hesaplaması yapılabilir. 5 yada 10 metrekarelik bir alanda 100.000 solucan ile solucan gübresi üretilebilir. Fakat solucan sayılarının giderek artacağı göz önüne alındığında 100.000 solucan için alacağınız havuz yaklaşık olarak 1.000 TL'dir. Solucan fiyatları da üreticilere göre farklılık gösterse de Türkiye'de 100.000 adet Kaliforniya solucanı ortalama olarak 10.000 TL'den satışa sunuluyor. Solucanlar genelde sığır gübresi ve bitkisel atıklar içeren mamalarla beslenir. Bitkisel atık olarak kullanılan malzemelerle yapılması sonucu yem fiyatlarının da maliyetleri düşmektedir. İdeal bir solucan gübresi yüzde 70 oranında sığır gübresi ve yüzde 30 oranında bitkisel atık içermelidir. 800 metrekare kapalı alana sahip daha büyük çapta tesislerin ise maliyetleri ortalama iki sene sonra 150.000 TL'yi bulabiliyor.
Solucan gübresi üretimi büyük masraf gerektiren bir tarımsal faaliyet değildir. Bu bağlamda devlet desteği olarak birçok kredi seçenekleri de sunulmaktadır. Böylece gübre için solucan üretiminden kısa sürede gelir elde etmek daha kolay olacaktır. Ancak başarılı bir solucan gübresi yetiştiriciliğinin temeli, yukarıda da belirttiğimiz gibi doğru bir tesis kurulumundan ve üretim püf noktalarının kurallara uygun şekilde uygulanmasından geçer.