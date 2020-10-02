Solucan gübresi üretim tesisi kurulum maliyeti nedir? Solucan gübresi üretimi nasıl yapılır?

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ NASIL YAPILIR?

Nelere ihtiyacımız var;

1. Kapalı alan

Solucanların doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı kapalı bir alanda barınması gerekiyor. Eğer bu alan betonarme bir yapıda olursa soğuk ve sıcağa karşı korunaklı olacağı için çok daha elverişli bir üretim sahasına sahip olursunuz. Eğer böyle bir yapıya sahip olma şansınız yoksa izolasyonlu çadır işinizi görecektir.

M2'ye 10 bin Kaliforniya solucanı bırakıyoruz. Bu durumda 100 m2'lik bir kapalı alan 1 milyon solucana ev sahipliği yapabilir.

2. Yerden yüksek üretim havuzları

Üretim havuzları sert plastik olmalıdır. Metal kaplarda solucan beslemek mümkün değildir. En basit olarak aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi su tankını üstten keserek solucan beslemek için kap olarak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki su takının ölçüleri;

(u – g – y) 1.200 mm x 1.000 mm x 1.160 mm

Kaplayacağı alan: 1.20 cm kare

Solucan gübresi

Bu kaba 10 bin Kaliforniya solucanı bırakabilirsiniz. Üretimi mutlaka yerden yüksek kasalarda yapmak zorunda değilsiniz. Eğer zemin betonsa doğrudan beton zeminde uzun yığınlar yaparak solucanları yerde besleyebilirsiniz.

3. Kırmızı Kaliforniya solucanı

Safkan Kaliforniya solucanı satışı yapıyoruz. Buradan sipariş verebilirsiniz.

100 bin adet solucan ile başladığınız varsayımı üzerine hareket edecek olursak;

100 bin adet safkan Kaliforniya solucanı adet olarak bir yıl sonunda 16 katına çıkacaktır.

Bunlar kültür solucanı oldukları için 3 ayda bir sayılarını ikiye katlayacak bir hızla ürerler.

100 bin adet Kaliforniya solucanı bir yıl sonra 1.600.000 adet olur.