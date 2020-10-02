Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi gibi birçok konuda tarihi mesajlar veren Erdoğan, ekonomik verilerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Üçüncü çeyrek verilerinin iyi sinyaller verdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Salgınla ikinci çeyrekte biraz durakladık. Üçüncü çeyrekte güzel haberler alıyoruz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını milletimizle paylaştık.

Bugün de otomobil satışlarının 90 binin üzerine çıkarak yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz.

"GERÇEĞİ DEĞİŞTİREMEYECEKLER"

Bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyüme gelişme kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir görüyoruz.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Antalya Konya Aksaray Nevşehir Kayseri hattı üzerinden ülkemizin turizm merkezi olan hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Tüm bu ağlarla Konya ülkemizin en önemli hızlı tren hatlarından biri haline gelecektir.

Havayolu ulaşımını da ihmal etmeyerek yeni terminal binasını da şehrimize kazandırdık Hava Yolunun trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçti.

YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK

Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik, 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Durmak yok yola devam. Biz kurak değil bereketli bir Konya ovası istiyoruz. Adımlarımızı da ona göre atıyoruz.

İnşaatı devam eden sulama tesisleri ile 360 bin dekar arazi daha hizmete açılacak. Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize toplam 9.7 milyar tarımsal destek verdik. Ama ana muhalafetin başındaki zat çiftçilerimiz yalnız kaldı, insafın kurusun bizim ne yaptığımızdan senin haberin bile yok. Şöyle gel bir bak buralarda neler oluyor ama işlerine gelmez.