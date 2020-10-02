Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Masterchef Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Duygu Esra Erol'da neler anlattı? Masterchef programına hayat hikayesiyle damga vuran şef adayı Duygu Acarsoy'un anlattıkları yürek burktu. Genç yarışmacının daha önce de Esra Erol'a çıktığı öğrenildi. Esra Erol'da Duygu'nun eski eşi tarafından şiddet gördüğünü söylemesiyle stüdyo adeta buz kesmişti.
DUYGU ACARSOY KİMDİR?
35 yaşında olduğu bilinen Duygu, 2008 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünden mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen olarak görev yapan Duygu, MasterChef yarışmasına da Ankara'dan katılıyor. MasterChef Duygu Almanya ve İspanya'da çeşitli eğitimler aldı ve çok sayıda yerde şef olarak çalıştı.
Profesyonel anlamda ekmekçilik ve pasta eğitimi almış olan Duygu'nun sorbe ve dondurma üstüne de eğitimleri var. Özellikle Duygu, yumurta ile en başarılı sunumu ve tekniği uygulamış olan yarışmacı olarak biliniyor.
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" dedi. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.
ANLATTIKLARI ESRA EROL'U BİLE ŞAŞIRTMIŞ
Yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çeviren Duygu'nun bu anlattıklarının ardından hayatı merak konusu oldu. Araştırmaların arından Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı. Orhan Gül ve Merve Gül arasındaki olaylar hakkında canlı yayına bağlanan Duygu Acarsoy, Orhan Gül'ün eski eşi olduğunu söyledi.
O dönemde katıldığı canlı yayında herkesi şoke eden ifadeler kullanan Duygu'nun söyledikleri karşısında sunucu Esra Erol da şaşkınlığını gizleyemiyor.
"BEN BOŞANIR BOŞANMAZ DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN YAPTILAR"
Duygu, Merve Gül'ün ilkokuldan bu yana arkadaşı olduğunu belirterek, "Benden sonra değil, benimle birlikteyken birlikte olmaya başladılar ve ayrıldıktan hemen sonra davullu zurnalı düğün yaptılar" diyor.
Eski kocasının kendisini aldatmakla kalmayıp aynı zamanda dolandırdığını da söyleyen Duygu Acarsoy, eski eş olarak bağlandığı Esra Erol'da programında arkadaşı ve eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunmuş.