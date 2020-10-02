Profesyonel anlamda ekmekçilik ve pasta eğitimi almış olan Duygu'nun sorbe ve dondurma üstüne de eğitimleri var. Özellikle Duygu, yumurta ile en başarılı sunumu ve tekniği uygulamış olan yarışmacı olarak biliniyor.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" dedi. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.