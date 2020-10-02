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    kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? nedir?

    kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? nedir? Eski bakanlardan Zeki Ergezen hayatını kaybetti. AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Peki, , kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Zeki Ergezen kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Zeki Ergezen ölüm sebebi nedir?

    kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? AK Parti'nin kurucularından nedir? Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, memleketi Ahlat'ta toprağa verilecek. Peki, ?

    ZEKİ ERGEZEN KİMDİR?

    Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

    TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

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