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    • 01.10.2020 19:06
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    Son dakika: 'ndan kararı: 'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı

    Son dakika haberi... , "'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun detaylarının görüşüleceği toplantı 5 Ekim'de yapılacak." açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye ve askeri heyetleri arasında 'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı" ifadeleri kullanıldı.

    AA
    Doğu Akdeniz cephesinde sıcak gelişme

    Son dakika haberine göre MSB'den, Türkiye-Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılara ilişkin açıklama yapıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "GENEL İLKELERDE ORTAK ANLAYIŞA VARILDI"

    "Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır."
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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz kararı: NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı