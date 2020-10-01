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    • 01.10.2020 19:32
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    'Ne mutlu' diyerek paylaştı: "Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler"

    , Twitter hesabından "Ne mutlu bize" diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Staj seferberliği kapsamında Hazine ve staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!" ifadelerine yer vedi.

    Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda staj yapan 28 farklı üniversiteden gelen gençler stajlarını başarı ile tamamladı.



    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan , "Staj seferberliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler!" ifadelerini kullandı.


    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Ne mutlu' diyerek paylaştı: "Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler"