Ne mutlu bize😊#stajseferberligi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza staj için 28 farklı üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızın stajlarının son gününde sertifikalarını takdim ettik.



Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler! pic.twitter.com/DY5hSLgZRN